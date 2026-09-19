Μια απρόσμενη και άκρως χιουμοριστική φάρσα έζησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε εστιατόριο του Μαϊάμι, όταν ο δημιουργός περιεχομένου Aris Yeager προσπάθησε να τον… διώξει από το τραπέζι του.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ απολάμβανε το γεύμα του μαζί με μέλη της οικογένειάς του και φίλους, όταν ο Yeager εμφανίστηκε μπροστά του και, με απόλυτα σοβαρό ύφος, υποστήριξε πως είχε κάνει κράτηση για το συγκεκριμένο τραπέζι.

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