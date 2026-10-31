Η απάντηση στην κριτική δεν δίνεται με λόγια, αλλά μέσα στο παρκέ. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το γνωρίζει πολύ καλά και μετά τη νίκη των Χιτ επί των Πέισερς, δεν μίλησε μόνο για την αγωνιστική βελτίωση της ομάδας του, αλλά και για την έντονη αμφισβήτηση που προηγήθηκε εξαιτίας των αρνητικών αποτελεσμάτων.

Ο «Greek Freak» εξήγησε πως η άνοδος στην αμυντική λειτουργία ήταν εκείνη που έκανε ευκολότερη και την επιθετική προσπάθειά τους. Η ομάδα ξεκίνησε δυναμικά σημειώνοντας 40 πόντους στην πρώτη περίοδο, ενώ στη δεύτερη περιόρισε την αντίπαλό της στους 19, δείχνοντας μεγαλύτερη συνέπεια και στις δύο πλευρές του γηπέδου.

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