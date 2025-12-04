Νέο «ραντεβού» με την ατυχία είχε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο ξεκίνημα του αγώνα των Μπακς με τους Πίστονς.

Μόλις στο τρίτο λεπτό του ματς, στο οποίο τα «ελάφια» επικράτησαν με 113-109, επιστρέφοντας στις επιτυχίες, μετά από μία όμορφη ασίστ στον Έι Τζέι Γκριν κι ενώ είχε ξεκινήσει για να γυρίσει στην άμυνα, προσγειώθηκε άσχημα στο παρκέ και κράτησε το πόδι του, χαμηλά.

Ο «Greek Freak» έπεσε κάτω και, έχοντας καταλάβει ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα, άρχισε τα… ελληνικά μπινελίκια, λέγοντας: «Γ@μ@ την @#$%».

Πάντως ο τραυματισμός του Έλληνα αστέρα δεν δείχνει να είναι σοβαρός. Αυτό τουλάχιστον υποστήριξε και ο Ντοκ Ρίβερς, ο οποίος επισήμανε ότι, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, δεν έχει πειραχτεί ο αχίλλειος.