Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν άφησε ούτε μια στιγμή να πάει χαμένη μετά την μετακίνησή του στους Μιάϊμι Χιτ, δείχνοντας από την πρώτη κιόλας ημέρα πως είναι έτοιμος για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ δημοσίευσε βίντεο στο μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο εμφανίζεται να προπονείται εντατικά , δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στυο περιφερειακό σουτ. Μάλιστα σε ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο ευστοχεί σε έξι διαδοχικά τρίποντα, δείχνοντας τη διάθεση του να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο στο παιχνίδι του.

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