Η Αρμάνι Μιλάνο ήταν η νικήτρια στο ματς με την Βιλερμπάν, στη Λιόν, στο ματς για την 14η αγωνιστική της Euroleague. Η ομάδα του Λούκα Μπάνκι έκανε τα εύκολα… δύσκολα, καθώς προηγήθηκε με 26 πόντους διαφορά (82-56) στην τρίτη περίοδο και παραλίγο να χάσει.

Οι Γάλλοι μείωσαν στον έναν πόντο (88-89), αλλά δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την επική ανατροπή. Να σημειωθεί ότι η Βιλερμπάν επικράτησε στην τέταρτη περίοδο με 33-13.

Κορυφαίος για την Αρμάνι ήταν ο Μόουζες Ράιτ, ο οποίος είχε 29 πόντους, 8 ριμπάουντ και 35 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Ο Αρ Τζέι Κόουλ σημείωσε 17 πόντους και ο Μάρκο Γκούντουριτς 12.

Για την Βιλερμπάν, ο Ταϊτάι Ουάσινγκτον είχε 19 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Μποθ Γκατς πέτυχε 14 πόντους. Ακόμα 11 πρόσθεσε ο Πάτι Μιλς.

Οι δύο ομάδες τρέχουν ρεκόρ 4-10.

Τα δεκάλεπτα: 19-19, 34-39, 59-64, 83-86