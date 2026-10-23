Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κάμερον Πέιν, η Αναντολού Εφές άντεξε στην αντεπίθεση της Μπεσίκτας, την οποία νίκησε με 89-80, για να πάρει το ντέρμπι της Κωνσταντινούπολης και να συνεχίσει με νίκη τις υποχρεώσεις της στην Euroleague

Η Εφές ξεκίνησε δυναμικά, αξιοποιώντας τις συνεργασίες στο pick-and-roll και προηγούμενη με 13-6 στο τέταρτο λεπτό. Η Μπεσίκτας αντέδρασε με την είσοδο των Σκότι Γουίλμπεκιν και Λόνι Γουόκερ, μειώνοντας τη διαφορά, όμως οι γηπεδούχοι έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο 29-17, με τον Μάλκολμ να έχει ήδη 10 πόντους.

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