Το αήττητο που έχει στο πρωτάθλημα Σλοβενίας, μετά από 9 αγωνιστικές, διατήρησε η προσεχής αντίπαλος της ΑΕΚ στο Conference League, Τσέλιε. Παρότι βρέθηκε να χάνει 2-0 εκτός έδρας από την Πριμόριε, η ομάδα του Ριέρα απάντησε με δύο γκολ κι ένα αυτογκόλ στο διάστημα 70′-79′ και με την τεράστια αυτή ανατροπή πανηγύρισε την 8η εφετινή της νίκη (έχει και μία ισοπαλία) με 3-2.

Πότζεγκ και Κοβάτσεβιτς, στο 70′ και 79′ ήταν οι σκόρερ της Τσέλσι, ενώ ενδιάμεσα, στο 74′, είχε γίνει το 2-2 με το αυτογκόλ του Πέτεκ.

Ο Αλμπερτ Ριέρα παρέταξε τους Λέμπαν, Νιέτο, Τουτισκίνας, Μπέιγκερ, Χρκα (90′ Τσίντι), Γέβσενακ (63′ Ντάνιελ), Κβέσιτς, Στουρμ (63′ Πότζεγκ), Κότνικ (63′ Λισάκοβιτς), Κοβάσεβιτς (83′ Ποπλάτνικ), Ιοσίφοφ