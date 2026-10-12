Ο Αρντά Τουράν της Σαχτάρ Ντόνετσκ (αντίπαλος της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League) φέρεται να έχει δεχτεί πρόταση για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της εθνικής Τουρκίας που του επιτρέπει να παραμείνει παράλληλα και στον πάγκο του ουκρανικού συλλόγου.

Ο Βιντσέντσο Μοντέλα αποτελεί τις τελευταίες ημέρες παρελθόν από τον πάγκο του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος των Τούρκων οι οποίοι αναζητούν τον αντικαταστάτη του.

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