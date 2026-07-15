Λίγες ώρες πριν τη σέντρα του δεύτερου ημιτελικού του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή η αντιπρόεδρος της χώρας από τη Λατινική Αμερική, Βικτόρια Βιγαρουέλ ήρθε να ρίξει λάδι στη φωτιά της αντιπαλότητας των δύο χωρών, η οποία ως γνωστόν δεν περιορίζεται σε αθλητικό επίπεδο.

Πιο συγκεκριμένα, σε ανάρτησή της στο X, η 51χρονη πολιτικός, η οποία θεωρείται σημαντική προσωπικότητα στη χώρα της, ούσα δικηγόρος, συγγραφέας και ακτιβίστρια με πολλούς υποστηρικτές, έκανε ευθεία επίθεση στους Άγγλους αποκαλώντας τους «σφετεριστές πειρατές».

«Αύριο (σ.σ. σήμερα) παίζουμε εναντίον των σφετεριστών πειρατών που σφετερίζονται την κυριαρχία τους. Αυτός δεν είναι απλώς ένας ακόμη αγώνας. Δεν θα είμαι πολιτικά ορθή ή ψυχρή Εναντίον των Άγγλων, είναι πάντα κάτι περισσότερο.

Είναι οι Μαλβίνες, είναι ο Ντιέγκο, είναι ο τελευταίος χορός του Λέο, είναι να βάλουμε φρένσο στους εισβολείς. Εμπρός Αργεντινή! Γιατί μέχρι την τελευταία μας ανάσα, θα διεκδικούμε αυτό που μας ανήκει!», έγραψε χαρακτηριστικά η Βιγιαρουέλ.

Mañana jugamos contra los piratas usurpadores.

No es un partido más.

No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores.

¡Aguante Argentina! Porque… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 15, 2026

Σε αντίθεση με την αντιπρόεδρο της Αργεντινής ο προπονητής των παγκόσμιων πρωταθλητών, Λιονέλ Σκαλόνι, κράτησε χαμηλούς τόνους, εν όψει της αποψινής μονομαχίας των δύο εθνικών ομάδων με έπαθλο το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, τονίζοντας ότι «Είναι απλά ένας ποδοσφαιρικός αγώνας».

Η ανάμειξη της αθλητικής αντιπαλότητας μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας με την εδαφική διαμάχη για τα νησιά Φόκλαντ «θα ήταν τρέλα», πρόσθεσε.

Φόκλαντ και… Χέρι του Θεού οι αιτίες της διαμάχης

Υπενθυμίζεται, ότι τα Νησιά Φόκλαντ διεκδικούνται από την Αργεντινή από την βρετανική κατοχή του μικρού αρχιπελάγους στον Νότιο Ατλαντικό το 1833. Μια σύντομη σύγκρουση ξέσπασε το 1982, με αποτέλεσμα 649 θανάτους Αργεντινών και 258 θανάτους Βρετανών.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986, η Αργεντινή απέκλεισε την Αγγλία στα προημιτελικά χάρη στα δύο ιστορικά γκολ του Ντιέγκο Μαραντόνα (2-1), τα οποία ο αείμνηστος «Ντιεγκίτο» χαρακτήρισε ως «συμβολική εκδίκηση εναντίον των Άγγλων».