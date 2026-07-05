Βραζιλία και Νορβηγία «κοντράρονται» σε μερικές ώρες (5/7, 23:00), για το εισιτήριο που θα στείλει μία από τις δύο ομάδες στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026, με τον Κάρλο Αντσελότι να μιλάει για τα πλάνα του στη συνέντευξη Τύπου πριν από το παιχνίδι.

Εν όψει της κρίσιμης αναμέτρησης με τη Νορβηγία, ο Κάρλο Αντσελότι εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη του στις δυνατότητες της Εθνικής Βραζιλίας, τονίζοντας ότι η ομάδα βρίσκεται στην κατάλληλη πνευματική και αγωνιστική κατάσταση για να αποδώσει το μέγιστο των δυνατοτήτων της.

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