Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότι, δήλωσε την Τρίτη (2/6), πως δεν βιάζεται να χρησιμοποιήσει το μεγάλο αστέρι της «σελεσάο», Νεϊμάρ Ζούνιορ, ο οποίος αναρρώνει από τραυματισμό στη γάμπα, εν όψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου που ξεκινά στις 11 Ιουνίου.

«Πηγαίνει καλύτερα, είναι σε καλή κατάσταση, δεν βιαζόμαστε», δήλωσε ο Ιταλός προπονητής κατά την άφιξη της Βραζιλίας στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ, στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η βραζιλιάνικη ομάδα έχει εγκαταστήσει τη «βάση» της για τη διοργάνωση.

Ο Αντσελότι είχε ήδη αναφέρει ότι ο Νεϊμάρ θα είναι έτοιμος για το «πρώτο ή το δεύτερο» παιχνίδι του 3ου ομίλου των πεντάκις παγκόσμιων πρωταθλητών, οι οποίοι θα ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο Μαρόκο στις 13 Ιουνίου, πριν αντιμετωπίσουν την Αϊτή στις 19 και τη Σκωτία στις 24 Ιουνίου.

Την περασμένη εβδομάδα, ο γιατρός της Εθνικής ομάδας, Ροντρίγκο Λασμάρ, είχε αποκαλύψει ότι ο 34χρονος Νεϊμάρ υπέστη τραυματισμό στη γάμπα και θα μείνει εκτός δράσης για διάστημα δύο έως τριών εβδομάδων.

Έπειτα από μήνες αβεβαιότητας, ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Σελεσάο (79 γκολ, δύο περισσότερα από τον Πελέ) κλήθηκε τελικά από τον Κάρλο Αντσελότι για να συμμετάσχει στο τέταρτο Παγκόσμιο Κύπελλο της καριέρας του, επιστρέφοντας στην Εθνική ομάδα έπειτα από περισσότερα από δύο χρόνια απουσίας.

«Θέλουμε να ανταγωνιστούμε τους αντιπάλους μας, να προσπαθήσουμε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, να δουλέψουμε σκληρά. Όλοι γνωρίζουν ποιες είναι οι προσδοκίες που υπάρχουν για τη Βραζιλία», τόνισε ο Αντσελότι, εκτιμώντας παράλληλα ότι «δεν υπάρχει φαβορί» για την κατάκτηση του τροπαίου. «Υπάρχουν αρκετές δυνατές ομάδες και πιστεύω ότι η Βραζιλία μπορεί να ανταγωνιστεί οποιονδήποτε», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο έμπειρος μέσος Κασεμίρο υπογράμμισε ότι οι Βραζιλιάνοι φίλαθλοι περιμένουν το έκτο αστέρι στη φανέλα της Εθνικής ομάδας, το πρώτο μετά το 2002. «Οι προσδοκίες είναι μεγάλες. Θα είναι δύσκολο, αλλά είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι και θέλουμε να κερδίσουμε», δήλωσε.

Η Βραζιλία θα δώσει το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας της απέναντι στην Αίγυπτο το Σάββατο (6/6), στο Κλίβελαντ.