Αισιόδοξος για τη συνέχεια και ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτών του εμφανίστηκε ο Κάρλο Αντσελότι, έπειτα την εμφατική νίκη με 3-0 της Βραζιλίας κόντρα στη Σκωτία και τη πανηγυρική πρόκριση στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου και μάλιστα ως πρώτη από τον 3ο όμιλο.

Η «σελεσάο» που μέχρι στιγμής δεν είχε πείσει με τις εμφανίσεις της, είχε σε εξαιρετική μέρα τον Βινίσιους, και δε δυσκολεύτηκε να κάμψει την αντίσταση της Σκωτίας και συγκεντρώνοντας 7 βαθμούς (νίκες επί Σκωτίας και Αϊτής, ισοπαλία με το Μαρόκο) να προκριθεί στα νοκ άουτ της διοργάνωσης.

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