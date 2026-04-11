Σε πρόσφατη συνέντευξή του σε Γαλλικό Μέσο, ο προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας, Κάρλο Αντελότι, αναφέρθηκε στην κατάσταση του Νεϊμάρ και τις πιθανότητες επιστροφής του στην πλήρη αγωνιστική δράση.

Ο Ιταλός τόνισε ότι ο Νεϊμάρ βρίσκεται στο σωστό δρόμο και έχει επανέλθει καλά μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο γόνατο, σημειώνοντας ήδη γκολ με την ομάδα του, ενώ στη συνέχεια, ξεκαθάρισε ότι θα καλεί στην εθνική ομάδα μόνο παίκτες που είναι 100% έτοιμοι σωματικά, προτρέποντας τον 34χρονο μεσοεπιθετικό να συνεχίσει τη δουλειά για τη βελτίωση της φυσικής του κατάστασης.

