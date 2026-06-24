Ο Ροναλντίνιο επιστρέφει στα γήπεδα, εννιά χρόνια μετά από την αποχώρηση του από την αγωνιστική δράση! Ο 46χρονος μάγος της μπάλας αποφάσισε να επιστρέψει στην ενεργό δράση, αναλαμβάνοντας παράλληλα ρόλο επενδυτή στη Ραβένα.

Ο θρυλικός Βραζιλιάνος έχει έρθει σε συμφωνία με τον σύλλογο της Serie C (Γ’ κατηγορία) και η συνεργασία των δύο πλευρών παρουσιάστηκε επίσημα σε ειδική εκδήλωση στο Μαϊάμι.

Ο άλλοτε σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα, της Μίλαν και της εθνικής Βραζιλίας δηλώνει ενθουσιασμένος με τη νέα πρόκληση: «Όταν έγινε γνωστή η είδηση όλοι με ρωτούσαν αν είναι αλήθεια. Ακόμη και από την οικογένεια μου. Ναι είναι αλήθεια, επιστρέφω και είμαι ενθουσιασμένος. Ανυπονώ να γνωρίσω και να παίξω με τη νέα μου ομάδα», τόνισε ο παλαίμαχος σούπερ σταρ και ο ιδιοκτήτης της ιταλικής ομάδας, Ινάτσιο Σιπριάνι, τόνισε από την πλευρά του: «Είναι κάτι το μοναδικό και όλος ο κόσμος θα έχει τα μάτια του πλέον στην Ραβένα».

Η ιταλική ομάδα, η οποία την περασμένη αγωνιστική περίοδο έχασε για λίγο την άνοδο στη Serie B, φιλοδοξεί να πρωταγωνιστήσει τη νέα σεζόν και η παρουσία ενός ονόματος όπως ο Ροναλντίνιο σίγουρα θα συγκεντρώσει, τουλάχιστον, τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της, καθώς ο διάσημος Βραζιλιάνος έχει συμφωνήσει να παίξει μόνο σε λίγα επίσημα παιχνίδια.