Δεν της έφτανε της Αθλέτικ Μπιλμπάο η εντός έδρας ήττα από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ για τα ημιτελικά του κυπέλλου Ισπανίας, ήρθε και η «καμπάνα» από τη FIFA.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου επέβαλε ποινή απαγόρευσης μεταγραφών στους Βάσκους για τις επόμενες τρεις μεταγραφικές περιόδους (μέχρι το 2028), χωρίς να γνωστοποιήσει την αιτία επιβολής της τιμωρίας.

Παρά την αρνητική εξέλιξη, ο σύλλογος όπου προπονητής είναι ο -γνώριμος στους Έλληνες φιλάθλους από τις δύο θητείες στον Ολυμπιακό- Ερνέστο Βαλβέρδε, δείχνει να μην ανησυχεί.

Μάλιστα, η Αθλέτικ διαρρέει ότι η εμπλοκή οφείλεται σε διαφωνία που σχετίζεται με τα δικαιώματα ενός ποδοσφαιριστή της, θέμα που όπως τονίζει η ισπανική ομάδα θα λυθεί αμέσως.