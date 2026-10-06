Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σχολίασε τις συγκρίσεις που γίνονται με τον θρύλο των Λος Άντζελες Λέικερς, Μάτζικ Τζόνσον, καθώς ο προπονητής του Έρικ Σποέλστρα τον επαίνεσε για την ικανότητά του στη δημιουργία παιχνιδιού.

«Είναι ένα μεγάλο κομπλιμέντο», δήλωσε ο Αντετοκούνμπο όταν ρωτήθηκε για τη σύγκριση που έκανε ο Σποέλστρα και ο πρόεδρος των Χιτ, Πατ Ράιλι. «Νομίζω ότι απέχω πολύ από τον Μάτζικ Τζόνσον, έναν από τους – αν όχι τον καλύτερο πόιντ γκαρντ που έπαιξε ποτέ αυτό το παιχνίδι».

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr