Στο κυνήγι της Μάντσεστερ Σίτι παρέμεινε η Άρσεναλ καθώς, για την 7η αγωνιστική της Premier League, η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα επικράτησε με 1-0 της Νότιγχαμ Φόρεστ στο «Σίτι Γκράουντ».

Οι «κανονιέρηδες» ήταν ανώτεροι, αλλά δημιούργησαν λίγες φάσεις μπροστά στην εστία του Ματζ Σελς. Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, η Νότιγχαμ Φόρεστ ισορρόπησε και απείλησε σε δυο περιπτώσεις, αλλά μετά «μίλησε» η ποιότητα των φιλοξενούμενων.

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