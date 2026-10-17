Η Ατλέτικο Μαδρίτης πέρασε από τη Βαρκελώνη. Με γκολ του Αλεχάντρο Μπαένα στο 89′, περίπου μισή ώρα μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε νίκησε με 1-0 την Εσπανιόλ, στο δεύτερο χρονικά ματς της 9ης αγωνιστικής της LaLiga.

Χάρις στο τέρμα του 25χρονου διεθνούς επιθετικού, οι «ροχιμπλάνκος» ανέβασαν το σερί τους στις πέντε νίκες, σε αντίθεση με τους Καταλανούς, που έμειναν για τέταρτο συνεχόμενο ματς χωρίς «τρίποντο».

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