Διαδικτυακές απειλές κατά της ζωής του ιδίου και της οικογένειάς του δέχτηκε ο Ντομινίκ Κοτάρσκι, όπως αποκάλυψε η Κοπεγχάγη, στην οποία αγωνίζεται πλέον ο Κροάτης γκολκίπερ.

Ο πρώην τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ στον χθεσινό αγώνα με την Καϊράτ Αλμάτι, για τη League Phase του Champions League, υπέπεσε σε ένα σοβαρό λάθος στη φάση, όπου η ομάδα του Καζακστάν μείωσε σε 3-1.

Με αφορμή λοιπόν αυτό το λάθος του, κάποιοι ανεγκέφαλοι οπαδοί της Κοπεγχάγης εξαπέλυσαν απειλές μέσω διαδικτύου εναντίον του Ντομινίκ Κοτάρσκι και της οικογένειάς του, με την ομάδα της Δανίας να καταδικάζει την επίθεση που δέχτηκε ο 26χρονος πορτιέρο, τονίζοντας ότι προσφέρει νομική υποστήριξη στον παίκτη της.

Αναλυτικά όσα αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ομάδα της Δανίας:

«Ο Ντομινίκ Κοτάρσκι είναι ένας άνθρωπος τον οποίο σεβόμαστε και για τον οποίο ενδιαφερόμαστε πολύ, τόσο ως παίκτη, όσο και ως άνθρωπο. Το κλαμπ στέκεται στο πλευρό του 100% και προσφέρουμε όλη την απαιτούμενη υποστήριξη, τόσο στον Ντομινίκ, όσο και στην οικογένεια του, συμπεριλαμβανομένης και της νομικής υποστήριξης.

Η Κοπεγχάγη με κάθε τρόπο παίρνει αποστάσεις από κάθε μορφή παραβατικής συμπεριφοράς και δεν μπορούμε με κανέναν τρόπο να αποδεχθούμε ότι κάποιος από τους παίκτες μας έγινε θύμα μιας τέτοιας λεκτικής επίθεσης.

Κανείς δεν θα πρέπει να φοβάται για την ασφάλεια του, εξαιτίας της δουλειάς του. Είμαστε σε πολύ στενή επαφή με τις αρμόδιες αρχές και θα προσφέρουμε όλο αυτό το απαράδεκτο υλικό στην αστυνομία για να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες από εδώ και πέρα».