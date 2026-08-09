Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ενίσχυσε την περιφέρειά της εν όψει της νέας σεζόν στη EuroLeague, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Κίτον Ουάλας για δύο χρόνια. Ο 27χρονος γκαρντ μετακομίζει στο Ισραήλ, αφού πέρασε το μεγαλύτερο μέρος των προηγούμενων δύο σεζόν στο NBA με τους Ατλάντα Χοκς.

Την παρελθούσα σεζόν αγωνίστηκε σε 53 αναμετρήσεις για την κανονική περίοδο και είχε μέσο όρο 3.5 πόντους με ποσοστό ευστοχίας 37.5% στα τρίποντα και 1.8 ασίστ σε 10 λεπτά ανά παιχνίδι. Επίσης, έπαιξε και σε τρια ματς πλέι οφ κόντρα στους -μετέπειτα πρωταθλητές- Νιου Γιόρκ Νικς.

Ο Ουάλας έκανε ντεμπούτο στο NBA, όταν εντάχθηκε στο δυναμικό των «γερακιών» για τη σεζόν 2024-25. Έπαιξε σε 31 ματς και τελείωσε με τον καλύτερο τρόπο την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος, πετυχαίνοντας τριπλ νταμπλ φίγκιουρ με 15 πόντους, 11 ριμπάουντ και 15 ασίστ (αλλά και πέντε κλεψίματα) στον αγώνα με τους Ορλάντο Μάτζικ.

Γεννημένος στο Τέξας, ο Ουάλας έπαιξε στο κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ των Ηνωμένων Πολιτειών με τους Ροουντράνερς του UTSA (University of Texas at San Antonio), όπου συμπεριλήφθηκε τρεις φορές στην δεύτερη καλύτερη πεντάδα της περιφέρειας All-Conference USA. Άρχισε την επαγγελματική καριέρα του στην G League και έπαιξε δύο σεζόν στους Οντάριο Κλίπερς και άλλη μια στους Κόλετζ Παρκ Σκάιχοκς, πριν υπογράψει στους Ατλάντα Χοκς.