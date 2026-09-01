Ο 23χρονος δεξιός μπακ υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2031, ενώ η μετακίνηση αγγίζει τα 37,5 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους, ποσό που πλησιάζει το ρεκόρ της ακριβότερης πώλησης στην ιστορία της Στρασμπούρ, η οποία ξεπέρασε τα 50 εκατ. ευρώ με την παραχώρηση του εξτρέμ Ντιέγκο Μορέιρα στη Μίλαν στα μέσα Αυγούστου.

Η Στρασμπούρ είχε δαπανήσει περίπου 6 εκατ. ευρώ το 2024 για να αποκτήσει τον Ντουέ από τη Ρεν, την ομάδα στην οποία ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά και με την οποία έκανε το ντεμπούτο του στη Ligue 1 τον Φεβρουάριο του 2023. Στις δύο σεζόν του στην Αλσατία, ο μεγαλύτερος αδελφός του Ντεζιρέ Ντουέ καθιερώθηκε ως βασικός, καταγράφοντας τρία γκολ και εννέα ασίστ σε 69 συμμετοχές.

Οι εμφανίσεις του ενίσχυσαν τη θέση του στην εθνική ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού, με την οποία συμμετείχε φέτος στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής και στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Πρωταθλήτρια Γερμανίας το 2024, η Μπάγερ Λεβερκούζεν άνοιξε αυτό το καλοκαίρι έναν νέο κύκλο, με την έλευση στον πάγκο της του Κάρλες Μαρτίνεθ Νοβέλ, ο οποίος προήλθε από την Τουλούζ. Ο σύλλογος, που απέκτησε επίσης τον Αφόνσο Μορέιρα από τη Λιόν και τον Φακούντο Μεδίνα από τη Μαρσέιγ, θα αντιμετωπίσει… τη Λιόν και τη Μαρσέιγ αυτό το φθινόπωρο στο Europa League.

Από την πλευρά της, η Στρασμπούρ καταγράφει την αποχώρηση ενός ακόμη βασικού στελέχους της, μετά τους Εμανουέλ Εμεγκά, Βαλεντίν Μπάρκο και Χούλιο Ενσίσο, στο πλαίσιο μιας Ligue 1 που επιδίωξε αυτό το καλοκαίρι να περιορίσει τα έξοδά της, εμφανιζόμενη ιδιαίτερα συγκρατημένη στις μεταγραφές.