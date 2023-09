Ένα γκολ-ποίημα σημειώθηκε στο ασιατικό Champions League.

Πιο συγκεκριμένα, στην αναμέτρηση της Κίτσε με τη Γεονμπούκ ο Μίκαελ έγινε κάτοχος της μπάλας μέσα στην περιοχή και, παρά το γεγονός ότι ήταν σε πολύ πλάγια θέση, με ένα τρομερό γυριστό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Για την ιστορία, παρά αυτό το σπάνιας ομορφιάς γκολ του Μίκαελ, η Κίτσε ηττήθηκε με 2-1 από τους Νοτιοκορεάτες.

What a goal!! 😱😱😱 Mikael Severo with a tremendous bicycle kick, although it didn’t help 🇭🇰Kitchee against 🇰🇷Jeonbak #ACL2023 pic.twitter.com/brGcn9FiBI

— BabaGol (@BabaGol_) September 20, 2023

