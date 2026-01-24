Υπάρχουν ιστορίες που μοιάζουν βγαλμένες από κινηματογραφικό σενάριο, όμως αποδεικνύονται πέρα για πέρα αληθινές. Μία τέτοια εκτυλίχθηκε στη Ζάκυνθο, όπου ένας άνδρας έζησε για περίπου δέκα χρόνια παριστάνοντας τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεμί Μόουζες.

Ο 60χρονος, που έμοιαζε εμφανισιακά με τον πρώην άσο των «κόκκινων διαβόλων», συστηνόταν στο νησί με το όνομά του, είχε αγοράσει σπίτι στο Αργάσι και είχε ενταχθεί ομαλά στην τοπική κοινωνία. Μάλιστα, αξιοποιώντας το υποτιθέμενο ποδοσφαιρικό του παρελθόν, ενεπλάκη σε ποδοσφαιρικές δραστηριότητες, φτάνοντας μέχρι και να αναλάβει ρόλο προπονητή σε γυναικεία ομάδα…

