Ένα πραγματικά απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε στην Premier League.

Πιο συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του αγώνα της Μάντσεστερ Σίτι με τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, για την 20η αγωνιστική του αγγλικού πρωταθλήματος στον αγωνιστικό χώρο του «Ετιχάντ» έκανε την εμφάνισή του ένα ποντίκι, με την κάμερα να καταγράφει το απίθανο αυτό στιγμιότυπο.

Όπως είναι λογικό, το video έγινε viral στα social media, με πολύ κόσμο να απορεί για την κατάσταση στο γήπεδο της πρωταθλήτριας Αγγλίας και νικήτρια του Champions League.

There’s a rat on the pitch at the Etihad Stadium 🐭😅pic.twitter.com/klMP4KRS2m

— SPORTbible (@sportbible) December 30, 2023

