Ένα απίστευτο συμβάν εκτυλίχθηκε σε αγώνα της Πρέμιερ Λιγκ.

Πιο συγκεκριμένα, στην αναμέτρηση ανάμεσα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την Έβερτον, ο Ιντρίσα Γκέιγ τσακώθηκε με τον συμπαίκτη του, Μάικλ Κιν και μάλιστα δεν δίστασε να τον χαστουκίσει στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να αποβληθεί με απευθείας κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή.

Το εν λόγω περιστατικό συνέβη στο 13ο λεπτό του αγώνα των δύο ομάδων στο «Ολντ Τράφορντ».

Όλα άρχισαν όταν ο Σενεγαλέζος μέσος άρχισε να τα… χώνει στον συμπαίκτη του, για μια αμυντική προσπάθεια του στόπερ των «εφοπλιστών».

Δευτερόλεπτα αργότερα η κατάσταση ξέφυγε, με τον Γκέιγ να χάνει τη ψυχραιμία του και να χαστουκίζει τον Κιν, βλέποντας απευθείας κόκκινη κάρτα, όπως προβλέπει ο κανονισμός, που δεν κάνει… διακρίσεις αν το «θύμα» είναι συμπαίκτης ή αντίπαλος του επιτιθέμενου.