Η ιστορία του Ιβάν Μαέφσκι δεν μοιάζει με εκείνες των περισσότερων επαγγελματιών του ποδοσφαίρου. Ο 37χρονος προπονητής της Τσέλιε, που θα καθοδηγήσει την ομάδα του απέναντι στην ΑΕΚ στο Conference League, ακολούθησε μια διαδρομή γεμάτη δυσκολίες, καθυστερημένες ευκαιρίες, αλλά και μεγάλη επιμονή.

Ο Λευκορώσος τεχνικός ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο σχετικά αργά, μόλις στα 19 του χρόνια. Μέχρι τότε εργαζόταν σε διάφορες δουλειές για να τα βγάλει πέρα… από εργάτης σε εργοστάσια μέχρι διανομέας φαγητού στο εστιατόριο ενός οικογενειακού φίλου. Το ποδόσφαιρο δεν έμοιαζε αρχικά με επαγγελματικό όνειρο, αλλά περισσότερο με ένα χόμπι που σταδιακά εξελίχθηκε σε καριέρα.

Η πορεία του όμως άλλαξε ραγδαία κατεύθυνση. Και από το ερασιτεχνικό, μέα σε λίγα χρόνια κατάφερε να φτάσει στο υψηλότερο ποδοσφαιρικό επίπεδο, ενώ στα 27 του έγινε διεθνής με την εθνική ομάδα της Λευκορωσίας.

