Μετά τη μεταγραφή του Μάρκους Ράσφορντ απ’ τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Άστον Βίλα πραγματοποίησε το βράδυ της Δευτέρας (3/2) ακόμη μία ηχηρή προσθήκη.

Πιο συγκεκριμένα οι «χωριάτες» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Μάρκο Ασένσιο απ’ την Παρί Σεν Ζερμέν με μορφή δανεισμού έως το τέλος της σεζόν.

Aston Villa is delighted to announce the loan signing of three-time Champions League winner Marco Asensio from Paris Saint-Germain. pic.twitter.com/D1fALCklqf

— Aston Villa (@AVFCOfficial) February 3, 2025