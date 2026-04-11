Ιστορική στιγμή για το ποδόσφαιρο της Σομαλίας: Ο Ομάρ Αμπντουλκαντίρ Αρτάν έγινε ο πρώτος διαιτητής από τη χώρα του, που επιλέγεται για να σφυρίξει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, έπειτα από τη δημοσίευση της επίσημης λίστας της FIFA με τους αγωνοδίκες του τουρνουά.

Ο 34χρονος Αρτάν συμπεριλαμβάνεται στους 52 διαιτητές που θα αναλάβουν καθήκοντα στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, το οποίο θα συνδιοργανωθεί από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό, από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου. Η ανακοίνωση της FIFA έγινε στις 9 Απριλίου και έφερε κύμα συγκίνησης και υπερηφάνειας σε ολόκληρη τη Σομαλία.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr