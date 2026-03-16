Μια ξεχωριστή διάκριση πρόσθεσε στη συλλογή του ο Στιβ Κερ, καθώς ο προπονητής των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς κατέκτησε Όσκαρ ως παραγωγός του ντοκιμαντέρ μικρού μήκους «All the Empty Rooms».

Με αυτή τη διάκριση, ο Κερ γίνεται ένας από τους ελάχιστους ανθρώπους του ΝΒΑ που έχουν τιμηθεί με το κορυφαίο κινηματογραφικό βραβείο. Πριν από εκείνον, το Όσκαρ είχαν κατακτήσει ο Κόμπι Μπράιαντ για την ταινία animation «Dear Basketball» το 2018, καθώς και οι Σακίλ Ο’ Νιλ και Στεφ Κάρι ως παραγωγοί του ντοκιμαντέρ «The Queen of Basketball» το 2022.

