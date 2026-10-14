Ο Μάρκους Χάουαρντ, έπειτα από περισσότερα από τέσσερα χρόνια συνεργασίας, αποχωρεί από τη Μπασκόνια για να συνεχίσει την καριέρα του στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης του Ντούσκο Ιβάνοβιτς

Ο Αμερικανός γκαρντ αποχωρεί από τον σύλλογο της Βιτόρια σε μια περίοδο κατά την οποία ο ρόλος του είχε περιοριστεί αισθητά. Αγωνίστηκε στα τρία πρώτα παιχνίδια της Μπασκόνια στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, έχοντας κατά μέσο όρο 4,7 πόντους σε μόλις 10 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

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