Την απόκτηση του Σαντιάγο Κάστρο από τη Μπολόνια ανακοίνωσε η Ρόμα. Ο νεαρός Αργεντινός επιθετικός εκτιμάται πως κόστισε 35 εκατομμύρια ευρώ, καθώς οι «τζιαλορόσι» δεν αποκάλυψαν το ποσό της μεταγραφής.

Ο 21αχρονος Κάστρο σημείωσε επτά γκολ την περασμένη σεζόν στη Serie A και στη Ρόμα θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 9, ενώ θα συμπληρώσει την τριπλέτα των «τζιαλορόσι» με τους Ολλανδό διεθνή Ντόνιελ Μάλεν και τον συμπατριώτη του Πάουλο Ντιμπάλα.

Η Ρόμα του Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι τερμάτισε τρίτη στην τελευταία σεζόν του ιταλικού Πρωταθλήματος και ολοκλήρωσε την καλύτερη επίδοσή της από το 2017-2018. Έτσι, θα αγωνιστεί στο Champions League.