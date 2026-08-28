Ο Φάμπιο Μιρέτι θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία, καθώς η Γιουβέντους ανακοίνωσε την παραχώρησή του στην Μπεσίκτας με τη μορφή δανεισμού έως τις 30 Ιουνίου 2027.

Ο 23χρονος Ιταλός μέσος αποτελεί «προϊόν» των ακαδημιών της Γιουβέντους, στις οποίες εντάχθηκε σε ηλικία μόλις οκτώ ετών. Ακολούθησε όλα τα αναπτυξιακά στάδια του συλλόγου, αγωνιζόμενος τόσο στις ομάδες Νέων όσο και στην Next Gen, προτού φτάσει στην πρώτη ομάδα.

Το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Γιουβέντους πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2021. Έκτοτε κατέγραψε 106 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα, πετυχαίνοντας τρία γκολ, ενώ την περασμένη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε σε 31 παιχνίδια.

Πλέον, ο Μιρέτι ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, καθώς θα έχει την ευκαιρία να αποκτήσει την πρώτη του εμπειρία εκτός Ιταλίας, αγωνιζόμενος στο τουρκικό πρωτάθλημα με την Μπεσίκτας.