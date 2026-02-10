Ο Απόστολος Σταματελόπουλος αφήνει τη Σκωτία και τη Μάδεργουελ για να επιστρέψει στην Αυστραλία, καθώς παραχωρήθηκε δανεικός για έξι μήνες στη Σϊδνεϊ FC.

Ο 26χρονος ομογενής φορ, που στην Ελλάδα έχει αγωνιστεί σε Ρόδο και ΠΑΣ Γιάννινα, εντάχθηκε στο δυναμικό της σκωτσέζικης ομάδας το καλοκαίρι του 2024 με τριετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Τη φετινή σεζόν είχε επτά γκολ και τρεις ασίστ σε 27 αγώνες με τη Μάδεργουελ και θα επιστρέψει στην Αυστραλία, με τη Σίδνεϊ να έχει οψιόν αγοράς στο ένα εκατ. ευρώ.