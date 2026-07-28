Η Σέλτικ ανακοίνωσε την απόκτηση του Δανού επιθετικού Κάσπερ Χογκ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο τεσσάρων ετών, με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη μία σεζόν.

Ο 25χρονος φορ αποκτήθηκε από την Μπόντο/Γκλιμτ, με το ποσό της μεταγραφής να ανέρχεται, σύμφωνα με βρετανικά Μέσα Ενημέρωσης, στα 11 εκατομμύρια λίρες (12,8 εκατ. ευρώ), ποσό που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία της σκωτσέζικης ομάδας.

Ο Χογκ σημείωσε 54 γκολ σε 103 συμμετοχές κατά τη διετή παρουσία του στη νορβηγική ομάδα, ενώ είχε καθοριστική συμβολή στην πορεία της Μπόντο/Γκλιμτ στο περσινό Champions League.

«Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος. Όταν μπήκα στον χώρο και είδα τη φανέλα, ενθουσιάστηκα», δήλωσε ο Δανός επιθετικός.

«Η ιστορία αυτού του συλλόγου είναι τεράστια. Συζήτησα με αρκετούς ανθρώπους, αλλά και με την οικογένειά μου, για τη Σέλτικ», πρόσθεσε. Η μεταγραφή του Χογκ έρχεται μετά την αποχώρηση του Νταϊζέν Μαέντα, ο οποίος μεταγράφηκε στην Ίπσουιτς, ολοκληρώνοντας μια ιδιαίτερα επιτυχημένη θητεία στη Σέλτικ.

Ο Ιάπωνας διεθνής συνέβαλε στην κατάκτηση πέντε πρωταθλημάτων Σκωτίας και πέντε εγχώριων κυπέλλων από τους «Κέλτες».