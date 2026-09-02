Η Γαλατασαράι ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντενίζ Γκιουλ από την Πόρτο. Ο 22χρονος Τούρκος διεθνής επιθετικός υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με την ομάδα της Κωνσταντινούπολης, η οποία πλήρωσε 11 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει.

Η συμφωνία περιλαμβάνει ρήτρα πώλησης 10% για την Πόρτο, ενώ ο Γκιουλ θα αμείβεται με 1,5 εκατομμυρίου ευρώ το χρόνο. Η Γαλατασαράι προσθέτει έτσι μια νέα επιλογή στις επιθετικές επιλογές της με έναν νεαρό σέντερ φορ, που γεννήθηκε στη Στοκχόλμη από Τούρκο πατέρα και Σουηδέζα μητέρα.

Εντάχθηκε στην Πόρτο τον Αύγουστο του 2024, αφού έκανε πολύ καλή πορεία με τη Χάμαρμπι. Ο παίκτης φεύγει από την Πορτογαλία μετά από δύο περιόδους, συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας σεζόν κατά την οποία έπαιξε σε 29 αγώνες πρωταθλήματος.

Αρχικά διεθνής με την ομάδα Νέων της Σουηδίας, ο Γκιουλ επέλεξε στη συνέχεια να εκπροσωπήσει την Τουρκία και κλήθηκε για πρώτη φορά στο συγκρότημα του Βιντσέντζο Μοντέλα τον Μάρτιο του 2025.