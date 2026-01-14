Η Τότεναμ γνωστοποίησε ότι ο αθλητικός διευθυντής της, Φάμπιο Παρατίτσι, θα αποχωρήσει το Φεβρουάριο με… προορισμό την Ιταλία και τη Φιορεντίνα!

Την ίδια ώρα οι «βιόλα» επιβεβαίωσαν την πρόσληψή του στο ίδιο πόστο, στο οποίο πιάνει… δουλειά στις 4/2.

Ο 53χρονος Ιταλός παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου ποδοσφαίρου των «πετεινών» τον Απρίλιο του 2023, όταν η έφεση κατά της τιμωρίας που του επιβλήθηκε για το ρόλο του στις μεταγραφικές συμφωνίες και τα οικονομικά, όσο ήταν στη Γιουβέντους, απορρίφθηκε από το κορυφαίο αθλητικό όργανο της πατρίδας του.

Τόσο ο ίδιος, όσο και η Γιουβέντους αρνήθηκαν ότι είχαν διαπράξει κάποιο αδίκημα, ενώ επέστρεψε στην Τότεναμ ως αθλητικός διευθυντής τον Οκτώβριο, προκειμένου να δουλέψει πλάι στον Γιόχαν Λάνγκε, αφού εξέτισε την ποινή αποκλεισμού που του είχε επιβάλει η FIFA.

«Συμφωνήσαμε ότι ο Φάμπιο θα επιστρέψει στην Ιταλία μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου, σύμφωνα με την επιθυμία του να επιστρέψει στην πατρίδα του. Η διοικητική δομή μας έχει σχεδιαστεί για να είναι ανθεκτική σε αλλαγές προσωπικού και θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε όπως πάντα» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Τότεναμ, Βινάι Βενκατεσάμ.

Από την πλευρά του, ο Παρατίτσι, ο οποίος επιστρέφει στην Ιταλία για να προσπαθήσει να βοηθήσει τη Φιορεντίνα να απομακρυνθεί από τη ζώνη του υποβιβασμού της Serie A, τόνισε: «Θέλω να ευχαριστήσω τον Βινάι και το διοικητικό συμβούλιο της Τότεναμ για την ικανοποίηση της επιθυμίας μου να επιστρέψω στην Ιταλία και να ενταχθώ στη Φιορεντίνα. Απόλαυσα τον χρόνο μου στον σύλλογο, ωστόσο αυτή η ευκαιρία, μαζί με την ανάγκη να έχω τη βάση μου στην πατρίδα μου, με οδήγησε σε αυτή την απόφαση».