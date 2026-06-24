Ο Κωνσταντίνος Μπαλογιάννης θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο και στον Απόλλωνα Λεμεσού. Ο 27χρονος Έλληνας αριστερός μπακ αποχωρεί από τη Βουλγαρία και την Μπότεφ Πλόβντιβ, έπειτα από μια τριετία γεμάτη αγωνιστικά, με 89 συμμετοχές και δύο γκολ στο ενεργητικό του. Ο πρώην άσος του ΠΑΟΚ, του Βόλου και του ΟΦΗ ανακοινώθηκε σήμερα από την ομάδα της Λεμεσού, έχοντας υπογράψει τριετές (2+1) συμβόλαιο συνεργασίας.

Η ανακοίνωση του Απόλλωνα:

«Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει την οριστικοποίηση της συμφωνίας με τον Κωνσταντίνο Μπαλογιάννη, ο οποίος πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε. Ο Ελλαδίτης αριστερός ακραίος αμυντικός αποτελεί το νέο μέλος της κυανόλευκης οικογένειας και, μέσα από την πρώτη του συνέντευξη στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου, μιλά για τους λόγους που τον οδήγησαν στον Απόλλωνα, τη συζήτηση που είχε με τον προπονητή Ερνάν Λοσάδα, τις εμπειρίες που αποκόμισε από την πορεία του σε Ελλάδα και εξωτερικό, αλλά και τους στόχους που θέτει με τη νέα του ομάδα:

“Αυτό που μου μεταφέρθηκε ήταν ότι η ομάδα έχει υψηλούς στόχους τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις όσο και στην Ευρώπη. Βλέπω έναν σύλλογο που θέλει να εξελίσσεται και να βελτιώνεται συνεχώς και αυτό είναι κάτι που αναζητώ κι εγώ. Θέλω να κάνω μια σημαντική πορεία στην Κύπρο και να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται στην Ευρώπη”».