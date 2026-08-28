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Παίκτη από το Πουέρτο Ρίκο απέκτησε η Ρεάλ. Η «βασίλισσα» ανακοίνωσε την απόκτηση του 30άχρονου Αμερικανού σέντερ Ντέιμιεν Τζόουνς από τους Μπακέρος δε Μπαγιαμόν

Ο Τζόουνς υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο, που έχει ισχύ έως τις 30 Ιουνίου 2027.

Έχει κατακτήσει δύο φορές το πρωτάθλημα του ΝΒΑ, το 2017 και το 2018, με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.

Στο ΝΒΑ μέτρησε 293 παιχνίδια, έχοντας φορέσει επίσης τις φανέλες των Ατλάντα Χοκς, Σακραμέντο Κινγκς, Φοίνιξ Σανς, Λος Άντζελες Λέικερς, Γιούτα Τζαζ και Κλίβελαντ Καβαλίερς.