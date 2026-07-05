Η Χάποελ Τελ Αβίβ ολοκλήρωσε τη συνεργασίας της με τους Λιβάι Ράντολφ και ΚεΆντρε Κουκ, με τον σύλλογο του Τελ Αβίβ να ευχαριστεί τους δύο Αμερικανούς για την προσφορά τους στην ομάδα.

Δύο αποχωρήσεις ανακοίνωσε η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, που αποχαιρέτησε τον 33χρονο γκαρντ Λιβάι Ράντολφ και τον 29χρονο γκαρντ-φόργουορντ ΚεΆντρε Κουκ, οι οποίοι είναι ελεύθεροι να αναζητήσουν τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους.

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