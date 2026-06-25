Σε αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρας του βρίσκεται κι επίσημα πλέον ο Αϊζέια Κέιναν, καθώς αποτελεί παρελθόν για τον Ερυθρό Αστέρα.
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Σε αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρας του βρίσκεται κι επίσημα πλέον ο Αϊζέια Κέιναν, καθώς αποτελεί παρελθόν για τον Ερυθρό Αστέρα.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
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