Σε αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρας του βρίσκεται κι επίσημα πλέον ο Αϊζέια Κέιναν, καθώς αποτελεί παρελθόν για τον Ερυθρό Αστέρα.

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