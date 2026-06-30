Μέσα από ένα συγκινητικό μήνυμα στον λογαριασμό του στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς είπε το δικό του «αντίο» στους φίλους και τον σύλλογο των «Βαυαρών», πριν έρθει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Άρη.

Αντίστροφα για την μεταγραφή του Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς μετράει ο Άρης, με τον 28χρονο γκαρντ να εκφράζει την αγάπη του και την ευγνωμοσύνη του προς την Μπάγερν και τους φίλους της, για την ευκαιρία που του έδωσαν να αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο, για την αγάπη και για την εμπιστοσύνη που έλαβε κατά την παραμονή του στο Μόναχο, όπου αγωνιζόταν από τον Ιανουάριο.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr