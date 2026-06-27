Παρελθόν από την Μπασκόνια αποτελεί και επίσημα ο Τρεντ Φόρεστ, ο 28χρονος Αμερικανός γκαρντ αποχωρεί από τη Βιτόρια έπειτα από δύο χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

 

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #forest #Μπασκόνια