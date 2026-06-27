Παρελθόν από την Μπασκόνια αποτελεί και επίσημα ο Τρεντ Φόρεστ, ο 28χρονος Αμερικανός γκαρντ αποχωρεί από τη Βιτόρια έπειτα από δύο χρόνια.
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Παρελθόν από την Μπασκόνια αποτελεί και επίσημα ο Τρεντ Φόρεστ, ο 28χρονος Αμερικανός γκαρντ αποχωρεί από τη Βιτόρια έπειτα από δύο χρόνια.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
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