Παρελθόν και επισήμως αποτελεί ο Σερτάκ Σανλί από την πρωταθλήτρια Euroleague 2025, Φενερμπαχτσέ.

Ο σύλλογος της Κωνσταντινούπολης αποχαιρέτησε με ανακοίνωση τον 34χρονο Τούρκο διεθνή σέντερ, ο οποίος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο με την εθνική Τουρκίας στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ, στη Ρίγα.

Ο Σανλί έχει ήδη συμφωνήσει με την πρωτοεμφανιζόμενη φέτος Ντουμπάι στη Euroleague και πλέον απομένει μόνο η ανακοίνωση από την ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Στο «αντίο» της στον Σερτάκ Σανλί, η Φενερμπαχτσέ ανέφερε:

«Σε ευχαριστούμε για όλα Σερτάκ Σανλί!

Παίρνουμε διαφορετικούς δρόμους με τον αθλητή μας Σερτάκ Σανλί, που φόρεσε τη φανέλα της ομάδας μας από το 2023 έως το 2025 και έπαιξε καταλυτικό ρόλο στους τίτλους που κατακτήσαμε αυτό το διάστημα. Ευχαριστούμε τον Σερτάκ Σανλί για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε επιτυχίες στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του».