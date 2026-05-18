Ο Φρανσουά Μοντεστό θα αποχωρήσει το καλοκαίρι από τη θέση του τεχνικού διευθυντή της Γιουβέντους, καθώς η διοίκηση της ιταλικής ομάδας θα προχωρήσει σε μεγάλες αλλαγές μετά από μια ακόμα απογοητευτική σεζόν.

Ο Μοντεστό μετά τις θητείες του σε Ολυμπιακό, Νότιγχαμ και Μόντσα, ανέλαβε το περασμένο καλοκαίρι τον ρόλο του τεχνικού διευθυντή στους «μπιανκονέρι».

Η απογοητευτική πορεία της Γιουβέντους, που κινδυνεύει να μείνει εκτός Champions League, έφερε την απόφαση της διοίκησης των «μπιανκονέρι» για αλλαγές στην δομή της ομάδας.

Ο πρώην παίκτης και παράγοντας του Ολυμπιακού ήδη έχει ενημερωθεί για τις προθέσεις της διοίκησης.