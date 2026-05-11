Ο Ντράγκαν Τάρλατς θα αποτελέσει παρελθόν από τη θέση του αθλητικού διευθυντή της Μπάγερν Μονάχου. Στην ανακοίνωσή τους οι Βαυαροί αναφέρουν ότι ο παλαίμαχος σέντερ θα αποχωρήσει για προσωπικούς λόγους στο τέλος της σεζόν, ύστερα από δύο χρόνια στην ομάδα.

Ο 53χρονος είναι γνώριμος των Ελλήνων φιλάθλων από τη θητεία του στον Ολυμπιακό από το 1992 έως το 2000 και εντάχθηκε το καλοκαίρι του 2024 στο δυναμικό της Μπάγερν ως αθλητικός διευθυντής, ύστερα από την επιτυχημένη παρουσία του στην εθνική Σερβίας.

Από τον Ιούλιο του 2025, ο «Τάκι» κατείχε το ρόλο του αθλητικού διευθυντή μαζί με τον Άντριαν Σαρμιέντο, ο οποίος είναι διευθύνων σύμβουλος οικονομικών.

Αντικαταστάτη του θα είναι ο 51 ετών Τόρστεν Λάιμπενατ, ο οποίος μετακομίζει στους Βαυαρούς από την περυσινή φιναλίστ του γερμανικού πρωταθλήματος Ουλμ.