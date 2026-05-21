Ο Τιάγκο Σίλβα εντάχθηκε στην Πόρτο με στόχο να αυξήσει τις πιθανότητές του να αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 με τη Βραζιλία. Ο πρώην παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν, δεν κλήθηκε από τον Κάρλο Αντσελότι και πλέον μένει ελεύθερος, καθώς το συμβόλαιό του με τους «δράκους» ολοκληρώθηκε.

«Το συμβόλαιο του Τιάγκο Σίλβα έληξε και ο 41χρονος διεθνής Βραζιλιάνος αμυντικός φεύγει από την Πόρτο μετά από δύο περιόδους με τον σύλλογο. Κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, το 2004, ο Τιάγκο Σίλβα έπαιξε για την ομάδα Β της Πόρτο, σηματοδοτώντας την αρχή μιας καριέρας πλούσιας σε επιτυχίες», αναφέρει η ανακοίνωση του συλλόγου.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του στον σύλλογο ο γεννημένος στο Ρίο ντε Τζανέιρο κεντρικός αμυντικός έπαιξε 14 αγώνες στη La Liga, το Europa League και το Κύπελλο Πορτογαλίας, κερδίζοντας το 33ο τρόπαιο της καριέρας του.

«Με την επιβεβαιωμένη αποχώρηση του Τιάγκο Σίλβα, ο σύλλογος του εύχεται κάθε επιτυχία στο μέλλον. Η Πόρτο θα είναι πάντα το σπίτι του», συμπληρώνει η ανακοίνωση.