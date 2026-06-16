Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η αποχώρηση του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ απ’ τον πάγκο της Πορτογαλίας μετά το φινάλε του Μουντιάλ, όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα ή η πορεία της ομάδας του στη διοργάνωση.

Τα πορτογαλικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για ειλημμένη απόφαση απ’ την πλευρά του Ισπανού τεχνικού, ο οποίος δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του που λήγει στο τέλος Ιουλίου.

Ο 52χρονος βρίσκεται στον πάγκο της Πορτογαλίας από τις αρχές του 2023 και κατά τη διάρκεια της θητείας του οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του Nations League το 2025.

Ο Μαρτίνεθ έχει ως προτεραιότητά του μία πιθανή επιστροφή στην Premier League, ενώ είναι «ανοικτός» και στην προοπτική να εργαστεί ξανά σε άλλη εθνική ομάδα.