Σε αναζήτηση ομάδας βρίσκεται ο Τίμο Βέρνερ. Ο δανεισμός του από τη Λειψία στην Τότεναμ ολοκληρώθηκε και ο Γερμανός επιθετικός επιστρέφει στους «κόκκινους ταύρους», όπου δεν προβλέπεται να παραμείνει.

Ο Βέρνερ αγωνιζόταν και την προηγούμενη σεζόν (2023/2024) στους Λονδρέζους και πάλι με τη μορφή του δανεισμού. Η αγωνιστική του εικόνα ικανοποίησε τους ανθρώπους των πρωταθλητών του Europa League, οι οποίοι προχώρησαν στην ανανέωση του δανεισμού του από το γερμανικό κλαμπ και για τη σεζόν 2024/2025.

Στα δύο χρόνια με την φανέλα της Τότεναμ ο Βέρνερ κατέγραψε συνολικά 41 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό 3 γκολ και 6 ασίστ. Σύμφωνα με τον Ιταλό μεταγραφολόγο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Βέρνερ θα παραχωρηθεί ξανά από τη Λειψία, αυτή τη φορά, όμως, με κανονική μεταγραφή.

🚨🔙 Timo Werner leaves Tottenham and returns to RB Leipzig after loan deal.

He will leave Leipzig this summer and ready for new move. 👀 pic.twitter.com/dJ5dYFUHNu

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 31, 2025