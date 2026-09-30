Σύμφωνα με πληροφορίες από την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, ο Ντ’ Άντζελο Ράσελ θα αποχωρήσει από το ΝΒΑ με προορισμό την Κίνα, καθώς έχει δώσει τα χέρια με τους Σανγκάι Σαρκς για συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας.

Έτοιμος να δοκιμάσει τις ικανότητές του στο εξωτερικό είναι ο Ντ’ Άντζελο Ράσελ. Ο 30χρονος γκαρντ, που επιλέχθηκε με το Νο. 2 του NBA Draft 2015 από τους Λος Άντζελες Λέικερς, αποφάσισε να αποχωρήσει από το κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη έπειτα από 11 χρόνια παρουσίας, στη διάρκεια των οποίων φόρεσε δύο φορές τα χρώματα των «Λιμανθρώπων» και των Μπρούκλιν Νετς, ενώ αγωνίστηκε επίσης στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και τους Ντάλας Μάβερικς.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr