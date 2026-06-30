Ο ΛεΜπρον Τζέιμς αποχωρεί από τους Λέικερς βάζοντας τελεία στο κεφάλαιο Λος Άντζελες. Όπως μετέδωσε ο Σαμς Σαράνια, ο «βασιλιάς» ενημέρωσε μέσω του ατζέντη του τους Λέικερς ότι δεν θα συνεχίσει μαζί τους τη νέα σεζόν,

Μετά από 8 σεζόν ο Τζέιμς θα μετακομίσει σε άλλη ομάδα, έχοντας βεβαίως στην πλάτη του σπουδαία καριέρα σε Κλέβελαντ Κάβαλιερς και Μαϊάμι Χιτ.

Πιθανότερος προορισμός του θα είναι οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, με τον Τζέιμς να είναι έτοιμος σε ηλικία 41 ετών να γράψει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.